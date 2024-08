Der SV Darmstadt 98 hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Guille Bueno kommt von der U23 von Borussia Dortmund und soll die linke Seite beackern.

Veröffentlicht am 22.08.24 um 15:50 Uhr

Der SV Darmstadt 98 ist bei der Suche nach einer Verstärkung für die linke Abwehrseite fündig geworden. Wie der Zweitligist am Donnerstag verkündete, wechselt Guille Bueno auf Leihbasis zu den Lilien. Der 21-Jährige steht eigentlich bei Borussia Dortmund unter Vertrag und kam dort in der vergangenen Spielzeit in der U23 des BVB zum Einsatz.

Die Darmstädter waren schon länger auf der Suche nach einer Verstärkung für den linken Abwehrbereich, da dort Kapitän Fabian Holland weiter mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Wann Holland wieder einsteigen kann, ist noch unklar. "Wir haben immer kommuniziert, dass wir auf der linken Schiene noch aktiv werden wollen", bekräftigte Sportdirektor Paul Fernie. "Wir sind der Überzeugung, in Guille den für uns passenden Spieler gefunden zu haben."

Lieberknecht: "Schnelligkeit, Technik und taktisches Verständnis"

Auch Trainer Torsten Lieberknecht zeigte sich überzeugt vom Neuzugang. "Er interpretiert seine Position leidenschaftlich und teamorientiert", so der Darmstädter Coach. "Außerdem bringt er Schnelligkeit, Technik und taktisches Verständnis mit." Buenos Leihvertrag gilt für eine Saison. Eine Kaufoption haben die Lilien nach hr-sport-Informationen nicht, da der BVB Bueno nicht dauerhaft abgeben möchte.