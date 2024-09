Der SV Darmstadt 98 legt personell noch einmal nach und verpflichtet den zuletzt vereinslosen Mittelfeldspieler Philipp Förster. Damit wechselt reichlich Bundesliga-Erfahrung ans Böllenfalltor.

Bis Montagmittag führte Philipp Förster ein bundesweites Ranking an, war er hierzulande doch jener arbeitsloser Fußballprofi mit dem höchsten Marktwert. Satte 1,8 Millionen Euro, darauf kommen jedenfalls die Experten von transfermarkt.de. Alles futsch! Denn Förster, 29 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, hat einen neuen Club gefunden, den hessischen Zweitligisten SV Darmstadt 98. Über die Vertragsdauer machten die Lilien keine Angaben.

"Mit der Verpflichtung von Philipp ist es uns gelungen, unseren Kader mit einem offensiven Mittelfeldspieler zu verstärken, der mit seinen spielerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Spielstil passt", ließ sich der Darmstädter Sportchef Paul Fernie in einer Mitteilung zitieren. "Wir sind davon überzeugt, dass Philipp mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ein wichtiger Baustein sein kann."

Gutes Gefühl nach Gesprächen

Der Linksfuß spielte vergangene Saison noch in der Bundesliga für den VfL Bochum, kam 13-mal zum Einsatz. Insgesamt stehen 83 Erstliga- sowie 88 Zweitligaspiele in der fußballerischen Vita von Förster, der zuvor auch beim VfB Stuttgart, dem 1. FC Nürnberg und beim SC Sandhausen unter Vertrag stand. Der Spielmacher gilt als technisch feiner Kicker, der mit seinen 1,88 Metern auch körperlich dagegenhalten kann. Ab und an mangelte es ihm in der Vergangenheit jedoch etwas an der Zielstrebigkeit.

"Als bis dato Außenstehender habe ich Darmstadt als Club wahrgenommen, der in den vergangenen Jahren eine stetige Entwicklung genommen hat, die sie in der zurückliegenden Saison sogar in die Bundesliga gebracht hat", so Förster. Die Gespräche mit Lilien-Manager Fernie und Trainer Florian Kohfeldt hätten bei ihm ein gutes Gefühl hinterlassen. Am Dienstag nimmt Förster das erste Mal am Mannschaftstraining der Darmstädter teil.

Notiz am Rande: Wertvollster Fußballer Deutschlands ohne Vertrag ist nun der Ex-Mainzer Robin Hack, dicht gefolgt vom einstigen Weltmeister Christoph Kramer.