Der SV Darmstadt 98 hat zum zweiten Mal in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Japaner Yosuke Furukawa soll die Offensive der Südhessen unberechenbarer machen.

Veröffentlicht am 19.06.25 um 11:01 Uhr

Yosuke Furukawa schließt sich den Lilien an

Yosuke Furukawa schließt sich den Lilien an Bild © SV Darmstadt 98

Kurz vor Beginn des Trainingsstarts hat der SV Darmstadt seinen Kader noch einmal vergrößert. Wie die Lilien am Donnerstag mitteilten, schließt sich Yosuke Furukawa dem Zweitligisten an.

Flexibel, dribbelstark, explosiv

Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom japanischen Klub Jubilo Iwata nach Südhessen. Über Ablöse und Vertragslaufzeit schwiegen sich die Lilien wie gewohnt aus. "Mit Yosuke Furukawa konnten wir uns einen weiteren vielversprechenden jungen Spieler sichern", ließ Sportdirektor Paul Fernie lediglich wissen.

Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison für den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze auflief, sei ein spannender Spieler und in der offensive flexibel einsetzbar. "Durch Yosukes Dribbelstärke und Explosivität, gepaart mit seiner guten Technik, stellt er eine spannende Offensiv-Option für uns dar", so Fernie.

Beim Trainingsauftakt am Sonntag dabei

Bei Zrabze bestritt Furukawa 24 Ligaspiele, in denen er zwei Tore selbst erzielte und zwei weitere vorbereitete.

Nun aber blickt der Japaner nur noch nach vorne. "Die Vorfreude auf Darmstadt 98 und mein neues Team ist sehr groß. Ich werde alles daransetzen, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen und auch die Fans stolz zu machen", versprach der Youngster, der beim Trainingsauftakt am Sonntag (14 Uhr) ein erstes Mal von den Fans unter die Lupe genommen werden kann.