Doppelschlag bei Darmstadt 98: Die Lilien haben sowohl mit Tobias Kempe als auch mit Klaus Gjasula den Vertrag verlängert. Die Laufzeit ist dabei aber unterschiedlich.

Der SV Darmstadt 98 hat mit gleich zwei Schlüsselspielern die Verträge verlängert. Wie die Lilien am Samstag mitteilten, bleiben sowohl Urgestein Tobias Kempe als auch Defensiv-Chef Klaus Gjasula den Südhessen erhalten. Bei beiden lief der alte Kontrakt nur bis zum Sommer 2023. Gjasulas neues Arbeitspapier läuft nun bis 2024, das von Kempe gar bis 2025.

"Es freut uns außerordentlich, dass wir bei beiden Personalien frühzeitig Klarheit schaffen konnten und auch über den kommenden Sommer hinaus mit Tobi und Klaus planen können", erklärte Manager Carsten Wehlmann nach der Vertragsunterschrift. "Beide sind Führungsspieler, die auf und neben dem Platz wichtig für uns sind", fügte Trainer Torsten Lieberknecht hinzu.

Kempe "glücklich und dankbar"

Gjasula war im Sommer 2021 vom HSV nach Darmstadt gewechselt, Kempe spielt mit Ausnahme von einer Saison in Nürnberg seit 2014 bei den Lilien und erlebte damals den Aufstieg in die Bundesliga mit. Der 33-Jährige absolvierte bislang 234 Pflichtspiele für die Lilien, in denen er 53 Treffer erzielte und 58 vorbereitete. "Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, meinen Vertrag verlängert zu haben. Es sind jetzt schon acht Jahre, in denen ich mit Stolz und Liebe dieses Trikot tragen darf", betonte Kempe.