Darmstadt 98 muss auf seinen besten Angreifer verzichten: Isac Lidberg hat sich im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern verletzt und verpasst damit auch den Jahresstart in der 2. Liga.

Der gefährlichste Mann fällt aus: Darmstadt 98 muss die nächsten Spiele ohne Stürmer Isac Lidberg bestreiten. Der Schwede zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

"Unser Angreifer wird uns damit in Regensburg und in den ersten Rückrunden-Spielen fehlen", hieß es in der Meldung der Lilien, die die genaue Art der Verletzung sowie die exakte Prognose der Ausfallzeit nicht kommunizierten. Lidberg wird damit jedoch nicht nur die nächsten Spiele, sondern auch die Wintervorbereitung des Teams verpassen. Die letzte Partie des Jahres in Regensburg findet am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) statt, am 17. Januar (18.30 Uhr) starten die Lilien dann in der 2. Liga ins neue Jahr.

Unglücklicher Schussversuch gegen Kaiserslautern

Zugezogen hatte sich Lidberg die Verletzung in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (5:1) am Samstagabend bei einem Schussversuch in der 12. Minute. Im Anschluss musste er ausgewechselt werden.

Lidberg ist in dieser Saison der gefährlichste Angreifer der Südhessen. In 17 Saisonspielen gelangen ihm zehn Treffer und fünf Vorlagen. Der 26-Jährige war Mitte August aus Utrecht nach Darmstadt gekommen.