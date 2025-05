Aufstiegsrennen in der Hessenliga Schützenfest in Alzenau, Krimi in Darmstadt

Schützenfest in Alzenau, Krimi in Darmstadt

Aufstiegsrennen in der Hessenliga

Der letzte Spieltag in der Hessenliga ist gespielt. In Alzenau durfte über den Aufstieg gejubelt werden, auch bei Türk Gücü Friedberg gab es Grund zur Freude.

Veröffentlicht am 31.05.25 um 17:35 Uhr

Die Hessenliga-Saison 2024/25 ist spektakulär zu Ende gegangen. Der FSV Fernwald sicherte sich mit einem Sieg am letzten Spieltag die Meisterschaft. Im Spiel beim bereits abgestiegenen FSV Wolfhagen hätte dem Team dafür ein Punkt gereicht, am Ende stand es 2:0.

Weil der FSV jedoch schon unter der Woche bekanntgegeben hatte, auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichten zu wollen, ging es hinter den Fernwäldern um die Preise. Den direkten Aufstieg machte somit der Tabellenzweite Bayern Alzenau klar. Und wie: Mit 9:0 fegten die Südhessen über die Zweitvertretung des TSV Steinbach Haiger hinweg. Die Tore gingen allesamt aufs Konto der Stürmer Lukas Fecher (6) und Lucas Sitter (3).

Türk Gücü in die Relegation

Im Kampf um Platz drei und damit die Relegation zur Regionalliga hatte am Ende Türk Gücü Friedberg die Nase vorn. Die Friedberger setzten sich bei der Zweitvertretung von Darmstadt 98 mit 3:2 durch. Auch Darmstadt 98 II hatte noch Hoffnungen auf die Relegation, läuft aber nun lediglich als Sechster ins Ziel ein.

Den Gang in die nachsttiefere Spielklasse treten derweil der TSV Steinbac Haiger II, TuS Hornau, SV Steinbach, FSV Wolfhagen, SV Unter-Flockenbach und der VfB Marburg an. Der FC Hanau 93 muss in die Relegation.