Darmstadt 98 hat die Länderspielpause genutzt und ein Testspiel gegen die SV Elbersberg erfolgreich absolviert. Besonders Fraser Hornby machte mit seinem Doppelpack auf sich aufmerksam.

Die Stimmung ist aktuell gut in Darmstadt und es gibt auch allen Grund dafür: Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga haben sie auch ihr Testspiel am Freitagmittag gegen die SV Elversberg gewonnen. Die Südhessen setzten sich gegen den Zweitligisten mit 4:2 (2:0) durch.

In der ersten Hälfte sorgte Sommer-Neuzugang Fraser Hornby mit einem Doppelpack für Aufsehen: In der 20. Minute verwandelte er erst eine flache Hereingabe von Mathias Honsak zur Darmstädter Führung, ehe Hornby dann kurz vor der Halbzeit zum 2:0 einköpfte (41.).

Elversberg gelingt Anschlusstreffer

Während in der ersten Hälfte noch Morten Behrens im Lilien-Tor stand, setzte SVD-Trainer Torsten Lieberknecht im zweiten Abschnitt auf Alexander Brunst. Doch dauerte es nur sechs Minuten, ehe der Ersatz-Keeper das erste Mal hinter sich greifen musste, denn Kevin Koffi sorgte in der 51. Minute für den Anschlusstreffer der Elversberger.

Zwei Minuten später hatte Filip Stojilković die große Gelegenheit, den Zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen, doch scheiterte der Lilien-Stürmer am gegnerischen Torwart Tim Boss.

Pfeiffer und Nürnberger tretten

Im Anschluss wechselte Lieberknecht seine Feldspieler komplett durch. Mit Erfolg: In der 68. Minute schob Luca Pfeiffer links unten zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung ein. Das Tor wird dem Lilien-Angreifer gutgetan haben, denn in der Liga wartet Pfeiffer weiter auf seinen ersten Saisontreffer.

Nur fünf Minuten später durfte sich ein weiterer Darmstädter Spieler in die Torschützenliste eintragen, der in der Bundesliga noch ohne Torerfolg dasteht: Fabian Nürnberger traf in der 73. Minute zum 4:1. Den Schlusspunkt des Testspiels setzten die Elversberger: Semih Sahin traf aus 17 Metern zum 4:2-Endstand.

Nächster Gegner: RB Leipzig

Die nächste Partie wird für die Südhessen wieder ein Pflichtspiel: Am Samstag (21. Oktober, 15.30 Uhr) empfangen die Lilien den Pokalsieger RB Leipzig.