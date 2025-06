Nun steht auch der Sommerfahrplan vom SV Darmstadt 98, der unter anderem im Allgäu knackige Trainingseinheiten absolvieren und gegen einen englischen Traditionsklub testen wird.

Veröffentlicht am 11.06.25 um 09:00 Uhr

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Darmstadt 98 bereitet sich erneut in Deutschland auf die kommende Zweitliga-Saison vor. Während es unter Ex-Trainer Torsten Lieberknecht im Sommer regelmäßig in die Pfalz ging, zieht es die Mannschaft von Florian Kohfeldt diesmal weiter in den Süden der Republik. Die Lilien werden sich vom 10. bis 18. Juli im schönen Allgäu, genauer im Kurort Bad Wörishofen, auf die Runde einstimmen.

Nach anfänglichen Medizintests am 20. und 21. Juni wird das Team am 22. Juni das erste Training auf dem Platz absolvieren. Die Einheit ist auch für Fans zugänglich. Das erste Testspiel folgt am 29. Juni beim Gruppenligisten SV Traisa.

Englischer Viertligist zu Gast

Während für die Übungspartie am 2. Juli gegen Viktoria Aschaffenburg die genaue Uhrzeit und der Austragungsort noch nicht bekannt sind, erwartet die Lilien am 9. Juli ein interessanter Test gegen Notts County. Der englische Viertligist, ein Traditionsklub, ist um 18.30 Uhr am Böllenfalltor zu Gast. Anschließend reist die Mannschaft ins Trainingslager, wo ebenfalls noch ein Spiel stattfinden soll (17. Juli).

Spannend für die Fans wird es auch am 23. Juli, wenn die Darmstädter fast schon traditionell zu ihrer Saisoneröffnung ans Bölle laden. Die Generalprobe vor dem Zweitligastart findet schließlich am 26. Juli statt - Gegner, Austragungsort und Uhrzeit sind bislang unbekannt.

Der Sommerfahrplan der Lilien im Überblick