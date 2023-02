Darmstadt 98 siegt weiter. Mit dem Erfolg in Rostock sind die Lilien bereits seit 20 Liga-Spielen ungeschlagen. Dabei begann das Spiel ohne Sicht und endete mit einem sehenswerten Freistoßtreffer.

Der SV Darmstadt 98 hat seine Erfolgsserie in der 2. Bundesliga weiter fortgesetzt und am Samstagabend bei Hansa Rostock gewonnen. Die Lilien setzten sich am Ende mit 1:0 (0:0) durch. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Phillip Tietz, der einen Freistoß in der 78. Minute direkt verwandelte. Mit dem Sieg sind die Lilien seit 20 Liga-Spielen ohne Niederlage.

Im Vergleich zur Vorwoche hatte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht seine Startelf nur auf einer Position geändert: Im rechten Mittelfeld übernahm Frank Ronstadt an Stelle von Magnus Warming. Viel personeller Spielraum blieb Lieberknecht auch nicht, denn die Darmstädter plagt derzeit eine lange Liste von Verletzten. In der taktischen Formation behielt der SVD seine Dreierkette bei, Kapitän Fabian Holland verteidigte davor als Sechser.

Erst kaum Sicht, dann lange wenig zu sehen

Bevor die Partie so richtig an Fahrt aufnehmen konnte, musste sie durch Schiedsrichter Alexander Sather in der siebten Minute bereits wieder unterbrochen werden. Der Grund: Die Fans von Hansa Rostock hatten auf der Tribüne so viel Pyrotechnik gezündet, dass ein dichter Nebel über dem Spielfeld lag. Erst nach fünf Minuten konnte die Begegnung fortgesetzt werden.

Aber trotz freier Sicht war bei beiden Mannschaften anfangs im Spiel nach vorne wenig zu sehen und so dauerte es bis zur 34. Minute, als das erste Mal ein Raunen durchs Stadion ging: Nach einer Ecke kam Rostocks Kevin Schumacher an den Ball und zog aus 20 Metern voll ab - der Ball verfehlte nur knapp rechts das Darmstädter Tor.

Honsak mit gutem Solo vor der Pause

Den Lilien gelang im Angriffsspiel lange Zeit wenig und so lief bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte, bis sie das erste Mal gefährlich vor das gegnerische Tor kamen: Mathias Honsak sicherte sich an der Mittellinie den Ball, setzte zu einem sehenswerten Solo an und umdribbelte die gegnerische Abwehr. Hansas Torhüter Markus Kolke konnte jedoch im letzten Moment mit dem langen Bein noch den Darmstädter Führungstreffer verhindern (45.+2).

Damit ging es torlos in die Pause. Beide Mannschaften waren leistungstechnisch bis dato auf Augenhöhe. Der Ballbesitz lag nach der ersten Hälfte bei 57 zu 43 Prozent zu Gunsten der Lilien, doch die Rostocker waren in den Zweikämpfen bissiger und besser.

Darmstadt mit Chancenplus in zweiter Hälfte

In die zweite Halbzeit starteten die Hanseaten zwar wieder energischer rein, doch die erste Großchance gehörte den Darmstädtern (54.). Honsak legte im gegnerischen Straufraum gut auf Mitspieler Marvin Mehlem ab. Der versuchte es mit der Direktabnahme, doch der Ball wurde vom eigenen Mann noch abgefälscht und krachte nur an die Latte. Gerade mal zwei Minuten später wurde Honsak wieder zum Vorlagengeber, dieses Mal gab auf Ronstadt ab, der scheiterte mit einem Schuss aufs kurze Eck an Keeper Kolke.

In der Folge spielten die Hessen weiter munter nach vorne und kamen bereits in der 62. Minute zur nächsten guten Torchance: Mehlem spielte von rechts einen starken Pass auf Tietz. Doch der Top-Torjäger der Lilien traf alleine vor Kolke den Ball nicht richtig und vergab aus aussichtsreicher Position den Führungstreffer für sein Team.

Tietz mit spätem Freistoßtreffer

Die Partie neigte sich schon dem Ende zu, als es in der 78. Minute aus guter Position einen Freistoß für die Gäste gab. Tietz übernahm für die Darmstädter und schoss hart auf das Torwarteck. Kolke reagierte im Tor der Rostocker zu spät und und so schlug der Ball zum 1:0 in die Maschen ein.

Mit dem Sieg bleiben die Lilien weiter an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Aktuell haben sie sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten aus Hamburg. Der HSV hat die Möglichkeit, am Sonntag bei Sandhausen den Abstand wieder zu verkürzen.

Weitere Informationen Rostock - Darmstadt 0:1 (0:0) Hansa Rostock: Kolke - R. Malone, van Drongelen (85. Munsy), Roßbach - Ananou, Fröde (90. Dong-gyeong Lee), Dressel (85. Rhein), Schumacher - Duljevic (85. Fröling) - Pröger, Ingelsson (79. Verhoek)

Darmstadt 98: Schuhen - Zimmermann, J. Müller (46. C. Riedel), Isherwood - Ronstadt, Karic, T. Kempe (46. Bennetts), Holland - Marvin Mehlem, P. Tietz (90.+3 Vilhelmsson), Honsak (90.+1 Warming)



Tore: 0:1 P. Tietz (78.)

Gelbe Karten: - / Holland (9)



Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma) -

Zuschauer: 25200 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen