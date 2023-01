Der SV Darmstadt 98 hat ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Die Lilien verstärken sich mit dem schweizerischen U21-Nationalstürmer Filip Stojilkovic.

Der SV Darmstadt 98 macht ernst: Am Dienstag vermeldeten die Lilien den Transfer von Mittelstürmer Filip Stojilkovic als perfekt. Der Angreifer kommt vom FC Sion und hat in Darmstadt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Nach Informationen des hr-sport überweisen die Südhessen eine Ablöse von weniger als zwei Millionen Euro in die Schweiz. Damit wäre Stojilkovic anders als zuvor kolportiert nicht der neue Rekordtransfer der Lilien.

"Mich freut es, dass sich unser Bemühen ausgezahlt hat und wir mit Filip Stojilkovic einen klassischen Stürmertyp erhalten haben, der unserem Kader zusätzliche Qualität verleiht", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. "Er ist ein talentierter Spieler und noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt, weshalb wir der Überzeugung sind, dass er uns nach einer Eingewöhnungsphase weiterhelfen kann."

Filip Stojilkovic trägt künftig das Darmstädter Trikot. Bild © SV Darmstadt 98

Auch Juventus soll interessiert gewesen sein

Der 23-jährige Stojilkovic hat für die U21-Nationalelf der Schweiz bereits 20 Spiele (zwei Tore) auf dem Buckel, für Sion kommt er in dieser Spielzeit auf fünf Tore und zwei Assists in 18 Spielen. Wie Sky berichtete, soll auch Juventus Turin am Stürmer interessiert gewesen sein, um ihn umgehend innerhalb der Serie A zu verleihen. Doch Stojilkovic hatte andere Pläne.

"Ich wollte unbedingt zu den Lilien und bin total happy, dass es endlich hingehauen hat. Die Gespräche mit den Beteiligten in Darmstadt haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben", so der Angreifer.