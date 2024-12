Lidberg fällt verletzt aus

Darmstadt 98 muss in den kommenden Spielen auf Isac Lidberg verzichten. Der Stürmer zog sich in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (5:1) am Samstag eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Demnach wird der Schwede den Lilien am Sonntag in Regensburg und in den ersten Rückrunden-Spielen fehlen. Lidberg hat in der aktuellen Saison bereits zehn Pflichtspieltreffer für die Darmstädter erzielt.