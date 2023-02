Schon im Hinspiel im Volksparkstadion ging es hoch her.

Zweitliga-Spitzenspiel am Böllenfalltor

Vor dem Spitzenspiel bei Darmstadt 98 übt sich der Tabellenzweite aus Hamburg nicht unbedingt in Zurückhaltung. Die Festung Bölle soll gestürmt und die Lilien-Serie gebrochen werden.

Geht es nach dem Hamburger SV, geschieht am Samstag (20.30 Uhr) etwas, das es seit dem 1. Spieltag in der diesjährigen Zweitliga-Saison nicht mehr gegeben hat: dass der SV Darmstadt 98 eine Liga-Partie verliert. "Irgendwann kommt das erste Mal, dass die Serie reißt", betonte HSV-Coach Tim Walter vor der Partie. Und die Hanseaten wollen genau dafür sorgen. "Wir wollen dem Gegner weh tun und die drei Punkte mitnehmen."

Vier Zähler hat der Spitzenreiter aus Südhessen derzeit Vorsprung auf den ersten Verfolger aus der Hansestadt. Während die Lilien vom Aufstieg träumen, ist er bei den Hamburgern in der nun schon fünften Spielzeit im Fußball-Unterhaus Pflicht. Die einen müssen, die anderen können, so kann man das Spitzenspiel am Böllenfalltor auch umschreiben.

Walter: "Wir wollen den Ball haben"

"Das ist eine clevere Mannschaft, die sehr intensiv spielt. Sie stehen zurecht da oben", lobte Walter die Darmstädter vor der Partie. "Wenn wir aber das auf den Platz bringen, was wir können, können wir uns nur selbst schlagen. Wir wollen den Ball haben, der soll bei uns bleiben. Wir wollen mit viel Ballbesitz versuchen, den Gegner hinten rein zu drücken."

Gelungen ist das in dieser Saison in Darmstadt noch keiner Mannschaft. Der HSV will es nun als erstes Team schaffen. "Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel", betonte Sportvorstand Jonas Boldt. "Wir wollen mit den Punkten nach Hause fahren und dazu beitragen, dass es weiterhin spannend bleibt." Die Lilien werden etwas dagegen haben.