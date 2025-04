Darmstadt zu Gast in Münster

Zu Gast bei Preußen Münster kann der SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher packen. Vorher bemüht Trainer Florian Kohfeldt den Konjunktiv, denn auf seine Lilien warte noch eine "absolute Mentalitätstruppe".

Veröffentlicht am 25.04.25 um 07:27 Uhr

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt beantwortet die Fragen der Presse.

Die traurigen Bilder von Ende April 2024 werden sich höchstwahrscheinlich nicht wiederholen, denn fast genau ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga steht der SV Darmstadt 98 eine Etage tiefer nur noch einen Schritt vom vorzeitigen Klassenerhalt entfernt. Dafür brauchen die Lilien am Samstag (13 Uhr) bei Preußen Münster nur ein Remis.

"Es wäre ein ganz starkes Zeichen von Stabilität, vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt fix zu machen", sagte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag und bezeichnete die Partie daher als "sehr, sehr wichtiges Auswärtsspiel".

Ausverkaufter Auswärtsblock in Münster

Insgesamt 1.220 Fans werden die Südhessen nach Münster begleiten. Mehr passen auch nicht rein in den Auswärtsblock. Klar: Wenn es nach den Anhängern der Lilien und wohl ganz Darmstadt geht, soll nach den 90 Minuten gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert werden. Vorher drückt der Trainer aber auf die Euphoriebremse und warnt: Münster sei eine "absolute Mentalitätstruppe".

Insgesamt erwartet Kohfeldt einen Gegner, der "versuchen wird, unkompliziert in unseren Strafraum zu kommen". Weiter habe er seine Spieler auf einen Gastgeber eingestellt, der "aggressiv und nicklig" ist. All das wird die Auswärtsaufgabe schwieriger machen. Zudem hat Kohfeldts Team auffällig oft in dieser Saison gegen Mannschaften ab Platz 15 und darunter Punkte liegen gelassen hat. Münster belegt aktuell Relegationsplatz 16.

Mit Klefisch zum Klassenerhalt?

Mit Blick auf das Personal darf den Lilien Hoffnung machen, dass Kai Klefisch wieder ein Kandidat für den Kader ist. Der Mittelfeldakteur fehlte Darmstadt in den letzten drei Monaten wegen einer Leistenverletzung. Er wird am Samstag im Bus nach Münster sitzen, sofern "er und ich das Gefühl haben, dass wir ihn zehn, fünfzehn, zwanzig Minuten spielen lassen können", erklärte Kohfeldt.

Apropos Bus: In dem möchte er bestenfalls auf der Rückfahrt nicht mehr über der angepeilten Klassenerhalt nachdenken müssen. "Es wäre sehr, sehr gut, wenn wir Samstagabend im Bus sitzen würden und das Thema hätte sich erledigt". Bis dahin wählt Kohfeldt weiter den Konjunktiv.