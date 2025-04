Klassenerhalt so gut wie fix

Der Klassenerhalt ist so gut wie eingetütet, beim SV Darmstadt 98 kann für ein weiteres Jahr Zweitklassigkeit geplant werden. Der Kader wird sich schon bald verändern, einige verdiente Spieler nehmen Abschied.

Tobias Kempe (li.) und Fabian Holland: zwei Lilien-Legenden, von denen nur eine in der Mannschaft bleibt.

Glückwünsche wollte Florian Kohfeldt am Ostersonntag noch keine annehmen. Noch ist schließlich rechnerisch nicht alles fix, am Wochenende könnte das aber schon vorbei sein. Je nach Ausgang der Partie bei Preußen Münster (Samstag, 13 Uhr) ist dann der Klassenerhalt des SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga eingetütet. Allen klitzekleinen Rechnereien zum Trotz haben die Planungen bei den Lilien für die kommende Saison freilich längst schon begonnen - und sie beinhalten einen sanften Umbruch.

Denn auch wenn die Südhessen mit den weiter verletzten Matthias Bader (Kreuzbandriss) und Fabian Holland (Aufbautraining nach Kreuz- und Innenbandriss) sowie Stammkeeper Marcel Schuhen drei absolute Identifikationsfiguren mit neuen Verträgen an sich gebunden haben, werden zwei langjährige Leistungsträger ab dem Sommer nicht mehr zum Kader der Darmstädter gehören. Nach hr-sport-Informationen erhalten sowohl Tobias Kempe als auch Christoph Zimmermann keinen neuen Vertrag bei den Lilien.

Kempe hört ganz auf

Zwei Entscheidungen, die nicht wirklich überraschen, die aber gleichzeitig auch zeigen, dass der Kader-Umbruch bei den Darmstädtern weiter voranschreitet. Nach den riesigen Umwälzungen im Sommer 2024, als nach dem Abstieg aufgrund zahlreicher auslaufender Verträge eine halbe Mannschaft ausgetauscht wurde, sind die jetzigen Personal-Entscheidungen eher in der Kategorie Feinschliff statt Vorschlaghammer zu betrachten.

Kempe hatte vor zwei Jahren noch einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Südhessen erhalten, der nun nicht mehr verlängert wird. Nach hr-sport-Informationen wird der Rechtsfuß, der im Sommer 36 Jahre alt wird, nach der Saison ganz seine Schuhe an den Nagel hängen - wenn nichts Unvorhergesehenes passiert.

Kempe eines der Gesichter der Lilien

Kempe soll wohl aber nicht ganz aus dem Lilien-Universum verschwinden, dem Vernehmen nach steht ihm ein Job im Verein in Aussicht. Eine verständliche Entscheidung: Schließlich steht neben Kapitän Holland kaum jemand so für den Aufstieg der Lilien wie Mittelfeld-Stratege Kempe. Auch wenn er unter Kohfeldt in der laufenden Saison nur noch sporadisch zum Einsatz kam, bleibt der Aufstiegsheld von einst eines der absoluten Gesichter des Vereins.

Bei Zimmermann sieht die Lage anders aus. Den Innenverteidiger plagen seit Längerem Verletzungs-Sorgen, in dieser Saison kam der 32-Jährige nur in der ersten Pokal-Runde und beim Auswärtsspiel auf Schalke zum Einsatz. Sonst gab es nur körperliche Rückschläge. Wie es für den sympathischen Abwehr-Recken, der in der Aufstiegs-Saison der Darmstädter ein wichtiger Baustein war, weitergeht, ist offen. Auch bei ihm ist ein Karriereende zumindest nicht ausgeschlossen.

Ein paar weitere Fragezeichen gibt's auch noch

Neben diesen zwei prominenten Fällen gibt es für die Kaderplaner um Sportdirektor Paul Fernie noch weitere Themen, bei denen die Faktenlage nicht so klar ist wie bei Zimmermann und Kempe. Beispiele dafür wären der erst spät verpflichtete Philipp Förster, der sich in Darmstadt eigentlich wieder für die Bundesliga empfehlen wollte, und der nach der schweren Verletzung von Bader geholte, zuvor vereinslose Marco Thiede.

Bei beiden enden die Verträge nach hr-sport-Informationen ebenfalls im Sommer. Bei Thiede ist ein Abschied sehr wahrscheinlich, bei Förster könnte dem Vernehmen nach ein Engagement in Darmstadt über den Sommer hinaus zumindest möglich sein. Auch hinter Leihspieler Guille Bueno, bei dem die Lilien keine Kaufoption haben, steht noch ein Fragezeichen. Sprich: Auch wenn viele Personalien schon geklärt sind, auf Fernie wartet im Sommer immer noch Arbeit.