Klefisch fehlt wochenlang

Der SV Darmstadt 98 muss bis auf Weiteres ohne Kai Klefisch auskommen. Der Mittelfeldspieler hat sich im Spiel beim 1. FC Nürnberg eine "Verletzung im Leistenbereich zugezogen", teilten die Südhessen am Montag so umständlich wie mysteriös mit. Er werde den Lilien daher "in den kommenden Wochen" fehlen. Sommer-Neuzugang Klefisch gehörte in dieser Spielzeit zu den absoluten Stammspielern bei den Darmstädtern, stand in allen 20 Saisonspielen in der Startelf. Gegen Nürnberg übernahm Merveille Papela seine Rolle im defensiven Mittelfeld.