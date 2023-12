Bader: "Geht defensiv in die richtige Richtung"

Lilien-Profi Matthias Bader hat sich in einer Medienrunde am Dienstag zum Defensivspiel seiner Mannschaft geäußert. "Ich glaube, wir haben es in den letzten beiden Spielen ganz gut umgesetzt. Wenn man die Entwicklung sieht, dann geht das defensiv auf jeden Fall in die richtige Richtung", so Bader. Die Lilien hatten zuletzt zwei Unentschieden in Folge eingefahren und dabei nur ein Gegentor kassiert. Am Freitag (20:30 Uhr) kommt Tabellenschlusslicht 1. FC Köln, die Lilien sind Tabellen-Fünfzehnter.