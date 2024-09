Kohfeldt: "Ein geiler Abend"

Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt war nach dem 5:3-Sieg auf Schalke nach 0:3-Rückstand am Freitagabend stolz auf sein Team. "Insgesamt ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft", sagte er nach der Partie am ARD-Mikrofon. "Ein geiler Abend. Das kann uns einen Boost geben." Ähnlich sah es Marcel Schuhen: "Ein total verrücktes Fußballspiel mit dem guten Ende für uns. Das 1:3 kurz vor der Pause war sehr wichtig", so der Keeper, der noch ein Sonderlob für Dreierpacker Isac Lidberg aussprach: "Er rackert und arbeitet für die ganze Truppe, sowas wird immer belohnt."