Gjasula: Noch keine Vertragsgespräche

Der Verbleib von Klaus Gjasula bei Darmstadt 98 ist noch offen. Sein Vertrag läuft im Juni 2024 aus, Gespräche über die Zukunft habe es bisher keine gegeben, erklärte der 33-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. "Im Unterbewusstsein spielt das eine Rolle, ich genieße es jetzt aber erst einmal, Bundesliga zu spielen. Im Sommer steht dann noch ein besonderes Ereignis an. Dann können sich die Champions-League-Teilnehmer melden", fügte Gjasula mit einem Lachen an. Das besondere Ereignis? Die EM in Deutschland, an der er mit Albanien teilnimmt. Allerdings bescherte die Losfee dem Team mit Italien, Spanien und Kroatien eine echte Hammer-Gruppe. Was Gjasula über die derzeitige Situation bei den Lilien denkt, lesen Sie hier: