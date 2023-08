Der Test zwischen Darmstadt 98 und dem FC Liverpool war für die Trainer Torsten Lieberknecht und Jürgen Klopp im wahrsten Sinne des Wortes ein Freundschaftsspiel. Gegen den favorisierten Premier-League-Club zeigten die Lilien, dass sie durchaus mithalten können - und beeindruckten nicht nur Klopp.

Am Ende waren sich Torsten Lieberknecht und Jürgen Klopp einig: Das Testspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC Liverpool am Montagabend war ein voller Erfolg für beide Teams. Und das nicht nur, weil sich beide Teams mehr als einen lahmen Test-Kick lieferten.

"Das ist ein Wiedersehen alter Freunde", sagte Klopp nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft im englischen Preston. Viele Jahre lang spielte er mit Torsten Lieberknecht, Lilien-Torwarttrainer Dimo Wache und Präsidiumsmitglied Tom Eilers beim 1. FSV Mainz 05, mit Lieberknecht teilte er sich sogar ein Zimmer.

"Das war eine coole Zeit", so Klopp. "Mich freut es riesig, dass diese Truppe von damals es so in den Fußball geschafft hat und einen überragenden Job macht." Er habe die Darmstädter "ganz genau" verfolgt. "Ich habe richtig mitgefiebert und bin überglücklich über den Aufstieg." Glücklich machte ihn wohl auch der Ring Fleischwurst, den Dimo Wache ihm mitgebracht hatte.

Lieberknecht: War Mut da

Aus sportlicher Sicht hatten die Lilien aber erst einmal wenig Grund zur Freude. Vor gut 1.000 mitgereisten Fans zeigte sich der Aufsteiger vor allem in der Anfangsphase wackelig, lag schon nach acht Minuten 0:2 zurück. "Das sind keine Tore, die ich akzeptieren kann", kritisierte Trainer Lieberknecht. "Die legen wir uns teilweise selbst rein."

In der 10. Minute gelang Mathias Honsak schließlich der Anschlusstreffer für die Hessen. "Ein tolles Tor", befand Klopp hinterher. "Das hätten wir besser verteidigen müssen." Darmstadt zeigte in der Folge deutlich mehr Selbstvertrauen und fand immer besser in die Partie, hatte zwischenzeitlich sogar die Chance zum Ausgleich.

"Wir haben uns ins Spiel reingefunden, gute Abläufe und wirklich gute Passpassagen gehabt", so Lieberknecht. "Da war auch Mut da." Sportlich könne er viele Erkenntnisse aus der Partie ziehen.

Klopp lobt Auftreten der Darmstädter

Und auch Klopp fand nach der Partie lobende Worte für die Leistung von Darmstadt 98. "Es war ein offenes Spiel gegen einen gut organisierten Gegner", sagte er. "Ich hab nicht einmal gesehen, dass Darmstadt den Faden verloren hat und das ist das Entscheidende, auch wenn du dich auf einen wahrscheinlichen Abstiegskampf in der Bundesliga vorbereitest."

Daran schien nach dem Apfiff in Preston aber noch keiner denken zu wollen: Die Spieler feierten gemeinsam mit den Fans ein "großes Erlebnis" gegen den FC Liverpool, wie Lieberknecht es formulierte. Ein Erlebnis schien der hessische Besuch auch für die englischen Fans zu sein: "Glaubt ihr, diese Stimmung hält auch in der Premier League an?", fragte ein englischer Zuschauer danach auf Twitter. Die Lilien haben in England also durchaus Eindruck hinterlassen.