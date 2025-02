Der SV Darmstadt 98 setzt auf Kontinuität zwischen den Pfosten. Marcel Schuhen wird mindestens auch in der nächsten Saison im Kasten der Lilien stehen.

Veröffentlicht am 20.02.25 um 16:46 Uhr

Marcel Schuhen ist schon sowas wie eine Ur-Lilie, seit 2019 im Club, stets engagiert und motiviert bis in die Handschuhspitzen, noch dazu auf und abseits des Feldes ein echter Anführer. Die Verantwortlichen des SV Darmstadt 98 taten also gut daran, sich die Dienste des Stammtorhüters über die Saison hinaus zu sichern. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wurde der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des 32-Jährigen verlängert. Für wie lange Schuhen nun bei den Lilien unterschrieben hat, ist dagegen offen. Derlei Nebensächlichkeiten (Achtung Ironie) sind seit geraumer Zeit aus den Mitteilungen des Clubs gestrichen worden. Doch sei's drum.

Der Keeper wird mindestens auch kommende Saison das Darmstädter Trikot tragen. "Schuh", wie er von allen nur gerufen wird, "ist seit Jahren ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz", sagte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie und lobte den Profi als "ehrgeizigen und zugleich ehrlichen Charakter, der den Verein mit seinen Werten lebt und die Rolle als einer der Führungsspieler ausfüllt." Für die Fans ist Schuhen längst so etwas wie eine Identifikationsfigur geworden.

Unumstrittener Stammtorwart

Auch Schuhen zeigte sich zufrieden mit der vereinbarten Zusammenarbeit. Seine Familie fühle sich in Darmstadt "extrem wohl", beide Kinder sind dort geboren. "Es war daher eine sportliche Entscheidung, gleichzeitig aber auch eine des Herzens. Ich freue mich darauf, weiterhin ein Teil dieses besonderen Vereins zu bleiben", wurde Schuhen in der Mitteilung zitiert.

Der 32-Jährige, der im Juli 2019 ablösefrei vom SV Sandhausen zu den Lilien gewechselt war, hat bislang 184 Pflichtspiele für die Darmstädter bestritten. Vor dieser Saison bekam er mit Karol Niemczycki neue Konkurrenz, der Pole aber konnte Schuhen nicht vom Torwart-Thorn stoßen und spielt seit Januar wieder in der Heimat. Auch in der laufenden Zweitliga-Saison stand Schuhen nämlich jede Spielminute auf dem Feld. Mit dem Fuß ist Schuhen sicher nicht der beste Keeper, auf der Linie aber liefert er stabile Leistungen ab.