Patric Pfeiffer wird den SV Darmstadt 98 in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Der Verteidiger will sich noch ein Jahr in der 2. Bundesliga entwickeln, dann aber den nächsten Schritt gehen. Entweder mit den Lilien oder ohne.

Patric Pfeiffer wird weiterhin die Lilie auf der Brust tragen. Zumindest vorerst. Der heftig umworbene Verteidiger von Darmstadt 98 hat am Donnerstag erklärt, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Südhessen erfüllen zu wollen. "Ich denke, dass es mir für meine Entwicklung hilft, noch zumindest ein weiteres Jahr in der 2. Liga zu spielen und hoffentlich viel Spielzeit zu erhalten", sagte der 22-Jährige in einem vereinseigenen Interview . "Ich hoffe, dass ich meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann."

Pfeiffer bestätigte, dass sich im Sommer andere Vereine nach ihm erkundigt hatten. Nach Informationen des hr-sport soll darunter auch ein Bundesligist gewesen sein. Die Lilien aber machten dem Stammspieler klar, dass sie fest mit ihm planen zur neuen Saison. "Das freut mich natürlich und ich bin auch bereit, dieses Vertrauen zurückzuzahlen", sagte Pfeiffer nun.

"Erst Mal" nicht verlängern

Der Abwehrchef fühlt sich wohl in Darmstadt, aber er hat einen Karriereplan. Seinen auslaufenden Vertrag möchte er deshalb derzeit nicht verlängern, auch wenn er sich von den Bemühungen der Lilien geehrt fühlt. "Dennoch bitte ich auch um Verständnis, dass ich mich erst mal dazu entschieden habe, den Vertrag nicht über den kommenden Sommer hinaus zu verlängern, weil ich schon die Ambition habe, höherklassig zu spielen. Ich denke, diese Ziele sind verständlich."

Wichtig für die Lilien-Fans dürfte bei diesem Statement das "erst Mal" sein. Bedeutet: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Pfeiffer auch über die Saison hinaus in Darmstadt bleibt. Dazu müssten die Lilien dieses Jahr aber wohl schaffen, was sie in der vergangenen Spielzeit nur um Haaresbreite verpasst haben: den Aufstieg in die Bundesliga.