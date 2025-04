Lilien starten mit Marseiler

Luca Marseiler steht in der Startelf des SV Darmstadt 98 für das Auswärtsspiel in Münster. Der Mittelfeldmann verdrängt Jean-Paul Boëtius auf die Bank. Ansonsten setzt Lilien-Coach Florian Kohfeldt auf das Personal, das auch beim Sieg gegen Hannover am vergangenen Wochenende von Beginn an auf dem Platz gestanden hatte. Philipp Förster kehrt nach seiner Sperre ebenso wie der lange verletzte Kai Klefisch in den Kader zurück. Matej Maglica fehlt dagegen mit Wadenproblemen. Anpfiff ist um 13 Uhr.