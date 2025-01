Bericht: Keine Ablöse für Gjasula

Klaus Gjasula wechselt überraschend von den Lilien in die Dritte Liga zu Rot-Weiss Essen - einem Bericht zufolge ohne Ablöse. Wie die rund um den RWE gut informierte RevierSport schreibt, sei keine Ablösesumme geflossen. "Aber: Darmstadt hat Gjasula einige Monatsgehälter 'mitgegeben'." Gjasula soll demzufolge seinen Vertrag in Darmstadt aufgelöst haben. Lilien-Sportdirektor Paul Fernie sagte in einer Mitteilung, dass die "wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" gestimmt hätten. Die Essener sollen durch Sponsoren zuletzt einen Betrag in Höhe von bis zu 300.000 Euro aufgetrieben haben, um in den Kader zu investieren, so das Blatt. Der abstiegsbedrohte Traditionsklub will mit aller Macht den Verbleib in der Dritten Liga sichern. Bei einem Abstieg wäre Gjasulas Vertrag im Sommer nicht mehr gültig, so "RevierSport".