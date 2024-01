Der SV Darmstadt 98 ist zurück aus dem sonnigen Spanien. Vor dem Duell gegen Borussia Dortmund will die Mannschaft noch einiges verbessern und lässt sich dabei auch von eiskalten Temperaturen nicht abschrecken.

Dick eingepackt mit Handschuhen und Schals, manche gar mit Mütze – so versuchten sich die Spieler von Darmstadt 98 beim öffentlichen Training am Mittwoch vor der Kälte zu schützen, der eine oder andere fröstelte trotzdem sichtlich. Es ist kalt in Darmstadt, vor allem in Kontrast zum sonnigen Trainingslager in Valencia, wo sich die Südhessen bis Sonntag noch bei angenehmen 15 Grad auf die Restrunde vorbereitet hatten.

Trainer Torsten Lieberknecht forderte vor gut 20 Fans trotzdem viel von seiner Mannschaft, wollte immer wieder Kopfbälle und die richtige Passschärfe sehen – "auch wenn es kalt ist". Und seine Spieler setzten das um, liefen trotz der kalten Temperaturen warm: Und spätestens, als sich am Ende des Trainings kurz die Sonne zeigte, wurde es auf dem Platz richtig heiß. Intensive Zweikämpfe und lautstarke Anweisungen dürften den Lilien-Fans gezeigt haben: An der Einstellung wird es auch nach der Winterpause nicht scheitern.

Viel Vorfreude, aber auch viele Probleme

"Die Vorfreude ist riesengroß", bestätigte auch Innenverteidiger Christoph Klarer in einer anschließenden Medienrunde. Im Trainingslager habe man sehr ordentlich gearbeitet, beim Essen und Kartenspielrunden aber auch Zeit für Teambuilding gefunden. "Das hat uns nochmal zusammengeschweißt", sagte der Österreicher. Die Stimmung sei aber sowieso die ganze Zeit "sehr positiv" gewesen. Ein "kleiner Vorteil" im Abstiegskampf, so der Innenverteidiger. Daran können auch die frostigen Temperaturen nichts ändern. Am Samstag solle es schließlich auch kalt werden, es sei deshalb gut, den Körper schonmal daran zu gewöhnen. Also, trotz Kälte alles cool bei den Lilien.

Baustellen haben die Darmstädter aber trotzdem genug, nicht ohne Grund steht man auf dem letzten Tabellenplatz: "Alles aufzuzählen, was wir besser machen müssen, dauert zu lange", sagte deshalb Klarer. Und zählte danach die wichtigsten Dinge trotzdem auf: "Die Anzahl an Gegentoren reduzieren und uns mehr Torchancen herausspielen". Am besten direkt bei dem ersten Spiel nach der Winterpause.

Mit Selbstbewusstsein gegen Dortmund

Denn mit Borussia Dortmund kommt am Samstagabend (18.30 Uhr) sofort ein richtiger Kracher ans Böllenfalltor. Viel individuelle Qualität, die Klarer und Co. verteidigen müssen. Zumindest für den Österreicher sind die Duelle mit den Topstars aber zusätzlicher Ansporn: "Es macht unfassbar Bock, sich mit den Besten im Lande, den Besten in Europa zu messen". Man wolle sich dabei nicht verstecken, sondern "selbstbewusst ins Spiel gehen".

Heiß gemacht hat sich der SV Darmstadt 98 also heute. Nicht nur wegen den eisigen Temperaturen müssen die Lilien aber aufpassen, dass die Vorfreude auf die Rückrunde nicht schon gegen Dortmund wieder abkühlt.