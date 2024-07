Der SV Darmstadt 98 muss künftig wohl auf die Dienste von Marvin Mehlem verzichten. Der Mittelfeldspieler stehe kurz vor einem Vereinswechsel, teilte der Zweitligist am Samstag mit.

Veröffentlicht am 27.07.24 um 13:30 Uhr

Darmstadts Kapitän Marvin Mehlem beim Testspiel in Hainstadt.

Darmstadts Kapitän Marvin Mehlem beim Testspiel in Hainstadt. Bild © Imago Images

Ein Satz reichte, um die Hoffnung vieler Lilien-Fans zu enttäuschen: Marvin Mehlem, der beste Fußballer des SV Darmstadt 98 in der vergangenen Spielzeit, wird den Fußball-Zweitligisten aller Voraussicht nach alsbald verlassen. Der Mittelfeldspieler stehe kurz vor einem Vereinswechsel und fehle daher im Kader für das die Vorbereitung abschließende Testspiel am Samstagmittag gegen Coventry City, teilten die Südhessen via X (ehemals Twitter) mit.

Dabei sollte Mehlem in der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht eine zentrale Rolle einnehmen, er galt sogar als heißer Kandidat auf das Kapitänsamt. Immer wieder hatten die Darmstädter Verantwortlichen betont, den 26-Jährigen gerne halten zu wollen. Nun kommt es offenbar doch anders.

Wohin es Mehlem zieht, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Kreativspieler war 2017 vom Karlsruher SC zu den Darmstädtern gewechselt und machte seitdem 191 Pflichtspiele (21 Tore, 31 Vorlagen) für die Lilien. Vergangene Bundesliga-Runde zählte er zu den wenigen Lichtblicken in der ansonsten schwachen Darmstädter Mannschaft. Sein Vertrag bei den Lilien läuft noch bis 2025, eine Ausstiegsklausel aber ist vorhanden.