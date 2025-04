Die Finalpaarung des Hessenpokals 2025 steht fest: Hessen Kassel setzte sich im Halbfinale gegen den TSV Steinbach Haiger durch und wird mit dem SV Wehen Wiesbaden um den Titel kämpfen.

Hessen Kassel ist in das Finale des Hessenpokals 2025 eingezogen. Dafür reichte ein 1:0 (1:0) am Mittwochabend gegen den Regionalliga-Konkurrenten TSV Steinbach Haiger.

Dahlke bleibt cool und versenkt

Die Gäste waren zu Beginn die bessere Mannschaft und hatten durch Justin Steinkötter (1. Minute) und Jonas Singer (10.) direkt gute Chancen, die KSV-Keeper Jonas Weyand allerdings vereiteln konnte. Kassel arbeitete sich ins Spiel und ging kurz vor der Pause in Führung: Adrian Bravo Sanchez schickte Jan Dahlke ab durch die Mitte, der Stürmer blieb cool und versenkte den Ball zum 1:0 (41.).

Diesem Rückstand liefen die Steinbacher in der zweiten Hälfte hinterher. In der 56. Minute war es erneut Singer, der frei vor dem Tor auftauchte - und erneut Weyand, an dem es kein Vorbeikommen gab. Auf der Gegenseite vergab Marco Hingerl aus wenigen Metern das 2:0 - sein Schuss ging über den Kasten (57.).

Im Anschluss verteidigte Kassel den knappen Vorsprung aufopferungsvoll. Eine Schrecksekunde gab es für die Nordhessen noch zu überstehen, als der eingewechselte Christopher Theisen auf statt ins Tor köpfte (83.). Es war die letzte große Chance für die Gäste, die sich schließlich geschlagen geben mussten.

Endspiel am Finaltag der Amateure

Hessen Kassel bekommt es im Pokalfinale mit Drittligist SV Wehen Wiesbaden zu tun. Der SVWW hatte sich am Dienstagabend knapp beim FSV Frankfurt durchgesetzt. Das Endspiel findet am 24. Mai am Bornheimer Hang in Frankfurt statt. Der hr wird die Partie im Rahmen des Finaltag der Amateure 2025 live übertragen.