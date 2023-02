Der SV Darmstadt 98 bleibt in der zweiten Liga das Maß aller Dinge. Im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV zeigt Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic erstmals seine Qualitäten und sichert einen wichtigen Punkt.

Der SV Darmstadt 98 ist nicht unterzukriegen! Im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV am Samstagabend holten die Lilien mit einer überragenden Moral ein 1:1 (0:1). Ransdorf Yeboah Königsdörffer brachte den HSV früh in Führung (4.), Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic glich verdientermaßen aus (81.).

Früher Schock durch HSV-Tor

Dabei musste Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht wieder Rückschläge verkraften und seine Elf auf zwei Positionen umbauen. Für die verletzt ausfallenden Jannik Müller und Tobias Kempe rückten Eigengewächs Clemens Riedel und Fabian Schnellhardt ins Team.

Der HSV schockte die Darmstädter aber früh in der Partie. Nach einem misslungenen Spielaufbau landete der Ball im Seitenaus. Die Gäste nutzten den Moment für sich: Moritz Heyer sah den durchrennenden Königsdörffer und der verwertete freistehend aus wenigen Metern (4.).

Anschließend Einbahnstraßen-Fußball der Lilien

Anschließend sahen die Zuschauer am Böllenfalltor Einbahnstraßen-Fußball - und zwar in Richtung Hamburger Gehäuse. Eine Auswahl der Möglichkeiten: Phillip Tietz flankte etwas zu hoch (11.), Frank Ronstadt scheiterte an Gäste-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (22.), später verpasste Tietz eine Freistoßflanke nur knapp (26.), ein Kopfball von Christoph Zimmermann flog knapp vorbei (30.).

Besonders brenzlig wurde es nach 42 Minuten. Balleroberung Lilien, Pass auf Tietz und dessen Zuspiel grätschte Mathias Honsak an den Innenpfosten - und von dort aus hinter die Linie, bevor Heuer Fernandes das Leder klärte? Nein! Das sagte Schiedsrichter Christian Dingert und diese Entscheidung blieb auch nach Überprüfung des VAR Nicolas Winter bestehen.

Winter-Neuzugang sticht für die Lilien

Wechsel nahm Lieberknecht nach sehr ordentlichem ersten Durchgang nicht vor. Nach 52 Minuten kam dann Fahrt in die Begegnung. Erst fing Heuer Fernandes einen Abschluss von Ronstadt. Im Gegenzug retteten die Lilien zunächst in höchster Not, anschließend wehrte Torhüter Marcel Schuhen gegen Jean-Luc Dompé (53.) ab.

Darmstadt wiederum kam durch den eingewechselten Stojilkovic zum nächsten Abschluss, er köpfte aus kurzer Distanz in die Arme von Heuer Fernandes (68.). Für eine kurze Unterbrechung sorgten die Anhänger des HSV, die Pyro zündeten und Raketen in die Luft schossen (71.).

Zeit zum Durchatmen gab es keine in dieser rasanten Partie - und der Joker zündete. Marvin Mehlem schickte Stojilkovic auf die Reise. Der Schweizer behielt nach einem 50-Meter-Sprint im Duell mit Jonas David die Nerven und schob eiskalt ein (81.).

Darmstadt bleibt ganz oben

Darmstadt drückte noch auf den Siegtreffer, doch final stand ein hochverdientes Remis. Der Abstand auf den HSV bleibt somit bei vier Zählern. Mit 49 Punkten führen die Lilien die Tabelle weiter souverän an.