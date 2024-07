Der SV Darmstadt 98 bekommt es zum Saisonauftakt 2024/25 gleich mit einem Liga-Schwergewicht zu tun. Immerhin: Das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist ein Heimspiel für die Lilien.

Der SV Darmstadt 98 startet mit einem Heimspiel in die neue Zweitliga-Saison. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, empfangen die Lilien zum Auftakt am ersten August-Wochenende Beinahe-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf im Stadion am Böllenfalltor. Das erste Auswärtsspiel führt die Südhessen eine Woche später zum SC Paderborn. Die genaue Ansetzung der ersten beiden Spieltage erfolgt in der kommenden Woche.

Die Partie gegen Mitabsteiger 1. FC Köln ist für den 9. Spieltag geplant. Auch hier genießen die Lilien zunächst Heimrecht. Ins Rheinland reisen die Südhessen dann im März.

Abschluss gegen Regensburg

Das letzte Heinspiel des Jahres findet am Wochenende 13. bis 15. Dezember gegen den 1. FC Kaiserslautern statt. Nur wenige Tage vor Weihnachten reisen die Lilien zum Jahresabschluss nach Regensburg.

Die Rückrunde beginnt Mitte Januar (Wochenende 17. bis 19.) dann mit dem Rückspiel in Düsseldorf. Der 34. Spieltag gegen Jahn Regensburg ist für den 18. Mai terminiert.