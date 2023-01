Ein Kreisligist reist ins Trainingslager nach Thailand. Was zu Beginn niemand so richtig ernst genommen hat, ist bei der FSG Kirtorf Wahrheit geworden.

Sommerliche 30 Grad, Sonne pur, neue Kultur statt Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und Schnee auf dem Rasen. Die Fußballer der FSG Kirtorf bereiten sich in Thailand statt im heimischen Vogelsberg auf die Rückrunde vor. Dekadenz beim Tabellenzweiten der Kreisliga A? Nein, nein, keine Sorge. Kein Red Bull oder hessischer Dietmar Hopp, der mit viel Geld eine neue Bundesligamannschaft aufbauen will.

So wurde aus einer Idee Realität

Dominik Laudon ist stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballmannschaft. Der 28-Jährige stellte im Gespräch mit dem hr-sport klar, dass die mitreisenden Spieler Flug und Unterkunft selbst bezahlen. "Lokale Sponsoren haben uns aber T-Shirts geschenkt und etwas Geld für unsere Ausflüge gespendet", freute sich Laudon, der sich zugleich für diese Unterstützung bedankte.

Doch statt der oftmals typischen Saisonabschlussfahrt an den Ballermann steht eben ein exotisches Reiseziel auf dem Programm. "Die Geschichte ist letztes Jahr im Sommer aus dem Spaß heraus entstanden. Ein ehemaliger Kirtorfer ist vor einigen Jahren nach Thailand ausgewandert und war dort als Fußballtrainer aktiv. Wir haben deshalb überlegt, ob wir in Thailand ein Trainingslager machen könnten", erklärte Laudon.

Alle Mann an Bord: Dominik Laudon, Trainer Jan Krätschmer und Abteilungsleiter Marcel Kutscher (v.l.) sind mit der Mannschaft nach Thailand gereist. Bild © privat

Märchen werden wahr an der "Deutschen Märchenstraße"

Wenige Monate später war es dann soweit. Die Reise wurde gebucht, der Flieger Richtung Thailand verließ am Donnerstag den Boden. "Irgendwann ist aus Spaß Wirklichkeit geworden", schmunzelte Laudon, dem die Freude über diesen "Coup" bei jedem Satz anzumerken ist. Märchen werden also wahr an der "Deutschen Märchenstraße" im Vogelsberg.

Eine durchgehend schweißtreibende Zeit, wie sie die Profis in ihren Vorbereitungen erleben, soll es bei den Kirtorfern in dieser Art und Weise aber nicht geben. Geplant ist ein Spiel gegen ein Team mit englischen Auswanderern, die in Thailand leben und dort regelmäßig spielen und trainieren. Zudem wird es die eine oder andere Lauf- und Trainingseinheit geben.

Auch die Spieler freuen sich: "Reise wird bestimmt cool"

Laudon vermutet allerdings, "dass das Sportliche eher in den Hintergrund rücken wird". Normal auf die Rückrunde vorbereiten könne man sich ansonsten auch auf heimischem Rasen. "Ich denke, dass wir uns alle auf neue spannende Eindrücke und eine neue Kultur freuen. Eine solche Reise mit so vielen Freunden zu erleben ist etwas ganz Besonderes", hob er die emotionale Komponente hervor.

Einer der Spieler, die diese Reise antreten, ist Julian Naumann. "Herausstechen", so seine Vermutung, "wird das Testspiel. Wir haben Bilder vom Platz bekommen. Das ist schon eine andere Hausnummer als das, was wir hier kennen." Allerdings steht auch für Naumann das Gesamterlebnis an vorderster Stelle: "Die Reise wird bestimmt cool und das wird in einem solchen Zusammenhang wohl niemand von uns im Leben mehr mitmachen." Fußball mit Freunden, Sonne pur und Urlaubsatmosphäre - auf die Kirtorfer wartet ein einmaliges und hochspannendes Erlebnis.