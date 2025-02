Hasenhüttl mit Lob für SGE

Wolfsburg-Coach Ralph Hasenhüttl sieht den Umgang von Eintracht Frankfurt mit seinem Trainer-Kollegen Dino Toppmöller als gutes Beispiel. "Letztes Jahr lief nicht alles so rund. Und jetzt in diesem Jahr sieht man, wenn man Trainern Zeit gibt, mit der Mannschaft zu arbeiten, was daraus entstehen kann", sagte er vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) in Frankfurt. "Das ist ja oft das Problem in unserem Geschäft, dass man diese Geduld dafür nicht aufbringt und aufgrund von übertriebenen Erwartungen dann eben die Zusammenarbeit früher beendet, als es eigentlich Früchte tragen kann", so Hasenhüttl. "Dementsprechend ist das ein gutes Beispiel dafür."