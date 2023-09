Eintracht gegen Paok Saloniki, Helsinki und Aberdeen

Am Freitagnachmittag wurde in Monaco die Gruppenphase der Conference League ausgelost. Eintracht Frankfurt bekommt es in der Gruppe G mit dem aktuellen griechischen Tabellenführer Paok Saloniki, dem finnischen Meister HJK Helsinki und dem schottischen Klub FC Aberdeen zu tun. Die Spiele der Gruppenphase beginnen am 21. September. Die Eintracht hatte sich in den Play-off-Spielen der Conference League gegen Levski Sofia durchgesetzt, entscheidend am Donnerstagabend durch einen 2:0-Sieg im Rückspiel in Frankfurt.