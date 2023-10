Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen am dritten Spieltag in der Frauenfußball-Bundesliga ihren ersten Sieg feiern. Mit Leipzig ist ein starker Aufsteiger zu Gast.

Die Eintracht Frankfurt empfangen am dritten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga am Samstagnachmittag (14 Uhr) den Gast aus Leipzig. Während die Hessinnen bislang in zwei Partien punktlos blieben, konnte der ambitionierte Aufsteiger gegen Essen seinen ersten Sieg feiern. Die Favoritenrolle ist im Stadion am Brentanobad dennoch klar verteilt.

Trainer Niko Arnautis warnte zwar: "Leipzig wird sehr euphorisiert anreisen, sie arbeiten sehr aggressiv und kompakt gegen den Ball und werden gegen uns auf Umschaltsituation gehen." Er gab seiner Mannschaft aber das Rezept sogleich mit an die Hand: "Es wird darum gehen, unsere fußballerische Qualität mit einer hohen Intensität und Entscheidungsfreude zu paaren. Wir müssen zeigen, dass wir auch gegen kompakte Teams Lösungen finden und durchdrücken können.“ Personell werden Trainer Niko Arnautis am Samstag weiterhin Anna Aehling und Jonna Brengel fehlen. Nicole Anyomi war unter der Woche erkältet, ein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Mut macht der Blick auf die Statistik: Die SGE verlor keines der vergangenen 46 Bundesliga-Spiele und gewann sogar 43 der 46 Partien, darunter die letzten acht allesamt.