Im letzten Heimspiel der Saison können die Eintracht Frankfurt Frauen einen Platz unter den Top drei der Liga klarmachen. Die Partie steht allerdings auch im Zeichen einiger Abschiede.

Die Eintracht Frankfurt Frauen können am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga den Einzug in den Europapokal klarmachen. "Wir wollen am Wochenende unser Ziel erreichen, in der nächsten Saison europäisch zu spielen", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Hoffenheim (15 Uhr). "Dafür brauchen wir einen Sieg." Der hr überträgt die Partie live im Stream.

Platz drei soll abgesichert werden

Vor dem Spieltag ist für die Frankfurterinnen noch alles drin - vom direkten Champions-League-Einzug durch Platz zwei bis zum undankbaren, weil in Sachen Europa wertlosen Platz vier. Mit einem Sieg wäre zumindest der dritte Rang schon mal sicher, der die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation bedeuten würde.

Die Gegnerinnen aus Hoffenheim stehen im Niemandsland der Tabelle, haben somit aber auch nichts mehr zu verlieren. "Wir kennen die Qualitäten von Hoffenheim sehr gut", warnte Arnautis. "Es gilt, Kontersituationen zu vermeiden, Standardsituationen geschlossen zu verteidigen und die Intensität hochzuhalten."

Sechs Spielerinnen werden verabschiedet

Bei Eintracht Frankfurt stehen die Zeichen am Wochenende aber nicht nur auf Europapokal. Denn mit Anna Aehling, Barbara Dunst, Stina Johannes, Sophie Nachtigall, Kapitänin Tanja Pawollek und Carlotta Wamser werden den Club gleich sechs Spielerinnen nach der Saison verlassen.

"Wir werden alle sehr vermissen – als Sportlerinnen und als Menschen", sagte Arnautis. Bisher stehen im Gegenzug erst zwei Verpflichtungen fest, jene der am Kreuzband verletzten Torhüterin Sophia Winkler sowie von Offensivakteurin Ereleta Memeti. Am letzten Spieltag müssen die Frankfurterinnen am 11. Mai (14 Uhr) bei RB Leipzig antreten.