Eintracht-Frauen starten in Meppen in die Restrunde

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt starten mit einem Auswärtsspiel in Meppen ins neue Jahr. Während dort ein neun Jahre alter Rekord gebrochen werden soll, streben die Hessinnen längst nach Höherem.

Wenn die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Sonntag (16 Uhr) beim SV Meppen antreten, dann ist dieses Spiel für die Hessinnen gleichzeitig ein Ende, ein Anfang und eine Mission. Das Ende deswegen, da die Begegnung bei dem Aufsteiger offiziell die Hinrunde beendet. Die Partie im Emsland ist aber auch eine Mission: "Der erste Schritt ist, durch einen Sieg in Meppen die erste Saisonhälfte als beste Hinrunde seit neun Jahren abzuschließen – das ist das klare Ziel", beschrieb es Trainer Niko Arnautis forsch vor dem Spiel.

Die Eintracht hat etwas vor. In diesem Jahr, in dieser Saison, in Meppen sowieso. Die Hessinnen haben sich festgebissen in der Spitzengruppe der Liga. Der VfL Wolfsburg als ungeschlagener Spitzenreiter ist zwar etwas enteilt, auf den Rängen zwei und drei folgen jedoch bereits die Bayern aus München und eben die Frankfurterinnnen. Zu Rang vier beträgt der Vorsprung bereits vier Zähler - womit wir beim Thema Anfang wären.

Champions League als Ziel

Denn das Spiel in Meppen ist freilich nur der Beginn der Mission Champions League der Hessinnen. Platz drei soll nicht mehr hergegeben werden, die Ziele sind klar. "Wir haben uns für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und wenn du das einmal erreicht hast, willst du das wieder machen", betonte Trainer Arnautis in der Vorbereitung. Königklasse oder nix, frei nach Pep Guardiola.

Der Gegner aus Meppen ist dabei am Wochenende aber alles andere als reine Laufkundschaft. "Meppen hat in der bisherigen Saison sehr wenige Gegentore zugelassen und sich vor allem zuhause sehr gut präsentiert", analysierte der Eintracht-Coach vor der Begegnung. "Sie laufen sehr viel, arbeiten viel als Kollektiv und machen so die Räume sehr eng."

Arnautis: Müssen Meppen beschäftigen

Arnautis weiß daher auch, was sein Team im Emsland braucht. "Wir müssen den Gegner viel beschäftigen und die Souveränität an den Tag legen, mit der wir auch im Testspiel gegen Leverkusen gewonnen haben", erklärte der Frankfurter Trainer. Damit in Meppen dann für die Eintracht Anfang, Ende und Mission in Einklang gebracht werden.