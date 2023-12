Barbara Dunst eröffnete den Torreigen in Freiburg.

Sieg in Freiburg

Die Eintracht Frankfurt Frauen sind in Freiburg vor dem Tor eiskalt und bleiben den Bayern und dem VfL Wolfsburg in der Tabelle auf den Fersen.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich von der Champions-League-Niederlage in Lissabon gut erholt und in der Bundesliga einen überzeugenden Auswärtssieg gefeiert. Beim SC Freiburg setzten sich die Hessinnen am Samstag mit 4:0 (2:0) durch. Barbara Dunst (23.), ein Eigentor von Alina Axtmann (41.), Lisanne Gräwe (66.) und Nicole Anyomi (70.) machten den sechsten Saisonsieg perfekt.

Der Sieg ging letztlich in Ordnung, auch wenn Freiburg lange Zeit gut dagegen hielt. Die SGE zeigte sich aber treffsicher und festigte Rang drei in der Tabelle hinter den Bayern und dem VfL Wolfsburg.