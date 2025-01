Die Eintracht-Fußballerinnen siegen in Portugal gegen einen spanischen Zweitligisten.

Veröffentlicht am 15.01.25 um 18:01 Uhr

Im Zuge ihres Trainingslager in Portugal haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am Mittwoch ein Testspiel bestritten und gewonnen: Gegen den spanischen Zweitligisten Sporting de Huelva setzten sich die Hessinnen mit 4:0 (1:0) durch. Laura Freigang (20.), Nicole Anyomi (53. und 58.) und Géraldine Reuteler (88.) erzielten die Tore für den Bundesliga-Ersten. Eintracht-Trainer Niko Arnautis hatte sein Team in der Halbzeit komplett durchgewechselt.