Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt peilen am Sonntag (16 Uhr) beim MSV Duisburg den vierten Bundesliga-Sieg in Serie an.

Die Hessinnen gehen bei den abstiegsbedrohten Zebras als klare Favoritinnen in die Partie. SGE-Coach Niko Arnautis warnt aber vor der kompakten Defensive der Gastgeberinnen. "Wir werden das Bollwerk knacken müssen und dürfen gleichzeitig nichts zulassen. Wir treffen auf ein Team, das jeden Punkt braucht", betonte er. Personell hat die Eintracht keine Probleme. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spielerinnen fit.