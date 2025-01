Große Ehre für Géraldine Reuteler: Die Spielerin der Eintracht Frankfurt Frauen ist im Rahmen der Swiss Football Night vom Schweizerischen Fußballverband und der Swiss Football League als beste Fußballerin des Jahres 2024 ausgezeichnet worden.

Veröffentlicht am 13.01.25 um 20:37 Uhr

Reuteler ist bereits seit 2018 in der höchsten deutschen Liga aktiv, in 111 Partien erzielte die Mittelfeldspielerin 28 Tore. Mit Eintracht Frankfurt steht die 25-Jährige an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Bei den Männern wurde Granit Xhaka von Bayer Leverkusen als Spieler des Jahres ausgezeichnet.