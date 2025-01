Senß-Treffer in der Auswahl zum Tor des Jahres

Eintracht-Mittelfeldspielerin Elisa Senß hat vergangenes Jahr das Tor des Monats Juli geschossen.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 11:12 Uhr

Damit steht die Nationalspielerin auch bei der Wahl des Tor des Jahres 2024 zur Wahl. Auf sportschau.de können Interessenten noch bis 26.Januar abstimmen. Der Treffer, eine Volley-Bogenlampe gegen Sambia, gelang Senß für die deutsche Nationalmannschaft beim olympischen Turnier in Frankreich. Im letzten Gruppenspiel gegen Sambia besorgte die Frankfurterin das 4:1 in der Nachspielzeit (90. + 6). Für das deutsche Nationalteam reichte es am Ende zur Bronzemedaille.