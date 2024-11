Im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die letzten Länderspiele des Jahres stehen sieben Spielerinnen von Eintracht Frankfurt.

Stina Johannes, Sara Doorsoun, Sophia Kleinherne, Pia-Sophie Wolter, Lisanne Gräwe, Laura Freigang und Elisa Senß wurden am Dienstag von Bundestrainer Christian Wück nominiert. Zudem steht Nicole Anyomi auf Abruf bereit.

Die Mannschaft trifft am 29. November in Zürich auf die Schweiz und am 2. Dezember in Bochum auf Italien. Im kommenden Jahr steht die Europameisterschaft in der Schweiz auf dem Programm.