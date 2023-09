Die Uefa hat am Dienstag die Play-off-Spiele der Champions League terminiert.

Die Eintracht Frankfurt Frauen treffen demnach zunächst am 10. Oktober (19 Uhr) im heimischen Waldstadion auf Sparta Prag. Das Rückspiel am 18. Oktober wird dann in der tschechischen Hauptstadt ausgetragen. Anpfiff ist dann bereits um 18.30 Uhr.