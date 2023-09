Nach dem Bundesliga-Fehlstart wollen die Frauen von Eintracht Frankfurt am Sonntag den großen VfL Wolfsburg schlagen. Über 12.000 Fans werden erwartet. Und Eintracht-Trainer Niko Arnautis hat richtig Bock.

Unglücklicher hätte der Eintracht-Auftakt in der Bundesliga der Frauen nicht laufen können. Auf die bittere 0:2-Niederlage am 1. Spieltag in Essen folgte erstmal die Länderspielpause. Eine schnelle Wiedergutmachung fiel also aus. Erst jetzt am Sonntag, also zwei Wochen nach dem Fehlstart, geht es weiter. Und wie: Im Heimspiel gegen den DFB-Pokalsieger und Vize-Meister VfL Wolfsburg (14 Uhr, live im hr-fernsehen und im Stream bei hessenschau.de) im Waldstadion.

Das wird reichlich schwer wird. Aber Eintracht-Trainer Niko Arnautis brennt: "Die Vorfreude ist wirklich sehr groß, wir fiebern dem Spiel entgegen. Gegen Wolfsburg im großen Stadion zu spielen, ist ein tolles Highlight." Und vielleicht gelingt ja wieder so ein großer Coup. Wie in der vergangenen Saison, vor vier Monaten, als die Eintracht die Wolfsburgerinnen mit 4:0 vom Platz fegten. Ebenfalls im Waldstadion, vor 17.800 Fans.

Auch diesmal wird es eine große Kulisse von über 12.000 Fans geben, bislang wurden 11.200 Eintrittskarten für das Bundesliga-Topspiel verkauft. Bei den zu erwartenden spätsommerlichen Temperaturen mit 24 Grad werden am Sonntag noch einige Zuschauerinnen und Zuschauer spontan dazukommen. Arnautis: "Die Fans werden uns tragen."

Aus Fehler der Auftakt-Niederlage lernen

Es ist also alles angerichtet, was das Drumherum betrifft. Aber ist die Eintracht auch sportlich bereit? Die 0:2-Auftakt-Niederlage in Essen war eine negative Überraschung. "Wir hatten viel Ballbesitz, haben es aber in den entscheidenden Duellen auf dem Platz nicht so gut gemacht", analysierte Arnautis. Aus den Fehlern werde man lernen.

Arnautis hat die Marschroute gegen Wolfsburg klar im Kopf. All das, was beim 4:0-Sieg vor vier Monaten so gut geklappt hat: "Da haben wir praktische keine Standardsituationen von Wolfsburg zugelassen, denn da sind sie besonders stark. Wir müssen zudem in jedes Duell, in jeden Zweikampf gehen, also ob es der entscheidende wäre.

Denn Wolfsburg spiele sehr körperlich. "Wir werden ihnen keine Räume lassen, damit sie nicht ihre starken Konter fahren können. Soweit die Theorie. Am Sonntag ab 14 Uhr soll die Praxis folgen.

Doorsun und Kirchberger wieder dabei

Die Eintracht wird gegen Wolfsburg praktisch in Bestbesetzung antreten können. "Bis auf Anna Aehling können am Freitag alle Spielerinnen trainieren. Auch Sara Doorsun (nach Oberschenkelverletzung - die Red.) und Virginia Kirchberger (nach Kopf-Platzwunde gegen Juventus Turin)." Wer gegen Wolfsburg auch von Anfang an spielen wird, ließ Arnautis offen.

Aufstellung. Und Einstellung. Es muss alles passen am Sonntag im Topspiel gegen Wolfsburg. Und in den kommenden Wochen. Für das Team von Trainer Arnautis stehen sechs Spiele in drei Wochen an. Darunter die so wichtigen Champions-League-Qualifikations-Spiele gegen Sparta Prag (10. und 18. Oktober) und das nächste Bundesliga-Topspiel bei Bayern München (14. Oktober).