Die Eintracht Frankfurt Frauen haben für die Überraschung der Saison gesorgt. Die Hessinnen revanchierten sich beim VfL Wolfsburg für die Hinspiel-Klatsche und verpassten dem amtierenden Meister eine ordentliche Abreibung.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag einen weiteren großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht. Die Hessinnen feierten einen Überraschungssieg gegen den VfL Wolfsburg. Nach dem 0:5 im Hinspiel, schoss die Eintracht nun ihrerseits den Meister vor 17.800 Zuschauern mit 4:0 (2:0) aus dem Waldstadion. Ewa Pajor per Eigentor (17. Minute), Nicole Anyomi (45.) und zwei Mal Laura Freigang (61., 66.), die ihr 100. Bundesligaspiel bestritt, trafen für die SGE.

Platz drei quasi sicher

Zwei Spiele vor Saisonende haben die Frankfurterinnen nun sechs Punkte Vorsprung auf Rang vier. Platz drei, der für die Champions-League-Qualifikation reicht, dürfte der Mannschaft von Trainer Niko Arnautis nicht mehr zu nehmen sein. Der VfL Wolfsburg und damit Platz zwei ist hingegen nur noch drei Punkte entfernt. Allerdings haben die Wölfinnen die mit Abstand bessere Tordifferenz vorzuweisen.

"Wir hoffen, dass wir den dritten Platz halten können. Das hat uns heute sehr geholfen, jetzt haben wir nicht mehr zu viel zu tun", sagte die Doppeltorschützin im Anschluss dem hr-sport. In den kommenden Jahren wolle die Mannschaft dann auch mal im Meisterschaftskampf ein Wörtchen mitreden.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 4:0 (2:0) Frankfurt: Johannes - Kleinherne (83. Aehling), Nüsken, Doorsoun, Hanshaw - Pawollek, Reuteler (90. Feiersinger), Dunst (90. Köster), Freigang - Anyomi (90. Martinez), Prasnikar (71. Wamser)



Wolfsburg: Frohms - Wilms (46. Waßmuth), Hegering (78. Agrez), Hendrich, Rauch - Oberdorf, Roord (71. Blomqvist), Huth, Popp, Jonsdottir (46. Brand) - Pajor (71. Wedemyer)



Tore: 1:0 Pajor (17. Eigentor), 2:0 Anyomi (45.), 3:0 Freigang (61.), 4:0 Freigang (66.)

Gelbe Karten: Kleinherne, Nüsken / Oberdorf, Popp



Schiedsrichterin: Söder (Schwarzenbruck)

Zuschauer: 17.800 Ende der weiteren Informationen

