In Essen

So hat sich Eintracht Frankfurt das nicht vorgestellt: Zum Bundesliga-Auftakt haben die Hessinnen eine Niederlage bei Essen kassiert.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben einen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison hingelegt. Die Hessinnen verloren am Sonntag bei der SGS Essen mit 0:2. Annalena Rieke per Kopf (50.) und Laureta Elmazi nach einem schönen Solo (78.) erzielten die Tore der Gastgeberinnen vor 2.000 Zuschauern.

Die Eintracht hatte dabei vor allem in der ersten Halbzeit eigentlich mehr vom Spiel, konnte sich aber zu wenige klare Chancen erarbeiten. Zudem sah die Abwehr des Teams von Trainer Niko Arnautis beim zweiten Gegentreffer überhaupt nicht gut aus. "Wir hatten viel Ballbesitz, aber zu wenige gute Lösungen. Wir haben zu lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen mit dem Ball", so das Fazit des Coachs.