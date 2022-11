Nachwuchsspielerin Jella Veit von Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch die Fritz-Walter-Medaille in Gold erhalten.

Die 17-Jährige landetet im Jahrgang 2005 vor Mara Alber und Mathilde Janzen (beide TSG 1899 Hoffenheim). Die Fritz-Walter-Medaille wird seit 2005 vom Deutschen Fußball-Bund an die Nachwuchsspieler des Jahres verliehen und würdigt besondere Leistungen. Im Jahrgang 2003 bekam Carlotta Wamser (auch SGE-Frauen) die Silber-Medaille. Gold erhielt Lisanne Gräwe (Bayer Leverkusen). Bronze ging an Sarah Mattner-Trambleau (First Vienna FC).