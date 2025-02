Eintracht-Torhüterin Stina Johannes erhält Chance bei DFB-Auswahl

Im Rennen um den Stammplatz im deutschen Tor erhält die Frankfurterin Stina Johannes eine Chance.

Die 25-jährige Stine Johannes werde im Nations-League-Heimspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gegen Österreich beginnen, teilte Fußball-Bundestrainer Christian Wück vor der Partie mit. Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt kommt bislang auf zwei Länderspiele. Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger, die beim 2:2 am Freitag gegen die Niederlande im Tor stand, plagt ein grippaler Infekt. Die 34 Jahre alte Torhüterin vom US-Club NJ/NY Gotham FC, die krankheitsbedingt am Sonntag und Montag nicht trainierte, ist längst nicht als Nummer eins für die EM vom 2. bis 27. Juli gesetzt. "Für die Torhüterinnen ist der Platz offen", sagte Wück und sprach von einem Vierkampf um die drei Kaderplätze.