Eintracht empfängt das Schlusslicht

Die Eintracht Frankfurt Frauen bekommen es am Sonntag (18.30 Uhr) mit dem Tabellenschlusslicht zu tun: Turbine Potsdam, in der aktuellen Saison noch sieglos, stellt sich am Brentanobad vor.

Veröffentlicht am 07.02.25 um 21:01 Uhr









Die Frankfurterinnen haben die Chance, ihre Tabellenführung weiter zu festigen. "Potsdam spielt gegen den Abstieg, das wird man sicher auch sehen. Sie werden von Anfang bis Ende alles reinwerfen, um etwas mitzunehmen", sagte Geraldine Reuteler. "Wir müssen da natürlich dagegenhalten und unser Spiel durchdrücken."