Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind am Freitag gegen den Tabellennachbarn aus Leverkusen gefordert.

Als aktueller Tabellenvierter reisen die Leverkusenerinnen am siebten Spieltag der Frauen-Bundesliga als Tabellennachbar zu den fünftplatzierten Frankfurterinnen. Mit einem Sieg kann die Eintracht an Leverkusen in der Tabelle vorbeiziehen.

"Wir wollen die Stabilität und Zielstrebigkeit aus dem Bremen-Spiel vor heimischem Publikum gegen Leverkusen weiter bestätigen und die nächsten Punkte sammeln. Das nehmen wir uns ganz klar vor." so Trainer Niko Arnautis. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr im Stadion am Brentanobad.