Regionalliga Südwest Hessen Kassel kurz vorm Klassenerhalt

Der KSV Hessen Kassel kann nur noch theoretisch aus der Regionalliga absteigen. Gleiches gilt für Fulda-Lehnerz, während Gießen und die U21 von Eintracht Frankfurt noch bangen.

Veröffentlicht am 03.05.25 um 16:18 Uhr

Der KSV Hessen Kassel hatte in dieser Woche gleich mehrfach Grund zum Jubeln.

Der KSV Hessen Kassel hat den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest am Samstag quasi eingetütet. Die Nordhessen gewannen das Hessen-Derby bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:1 und haben nun neun Punkte Vorsprung auf die mutmaßlichen Abstiegsränge. Bedeutet: Gewinnt der FSV Mainz 05 II seine Partie bei Eintracht Trier am Sonntag nicht, können die Nordhessen bereits die Sektkorken knallen lassen. Gleiches gilt für Fulda-Lehnerz, das einen Punkt hinter Kassel auf Rang zehn liegt.

Fulda-Lehnerz - Hessen Kassel 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Zografakis (18.), 0:2 Dahlke (67./FE), 1:2 Korzuschek (78.)
Zuschauer: 2.076

Zuschauer: 2.076 Ende der weiteren Informationen

Gießen mit wichtigem Auswärtssieg

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete auch der FC Gießen, der das zweite Hessen-Derby des Tages beim FSV Frankfurt 1:0 gewann. Dank des Treffers von Tolga Duran (63. Minute) klettern die Mittelhessen auf Tabellenplatz 14 und haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

FSV Frankfurt - FC Gießen 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Duran (64.)
Zuschauer: 1.598

Zuschauer: 1.598 Ende der weiteren Informationen

Auch die Eintracht darf noch hoffen

Zumindest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat auch weiterhin die U21 von Eintracht Frankfurt. Die Adlerträger feierten beim Bahlinger SC ebenfalls einen 1:0-Auswärtssieg und haben bei zwei verbliebenen Spielen noch fünf Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 13.

Bahlinger SC – Eintracht Frankfurt II 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Starodid (57. /FE)
Zuschauer: 958

Zuschauer: 958 Ende der weiteren Informationen

Kickers treffen dreifach

Einen Heimsieg feierten die Offenbacher Kickers. Durch das 3:2 gegen Astoria Walldorf verteidigt der OFC Rang zwei in der Tabelle. Den Aufstiegsrang können die Kickers der TSG Hoffenheim II aber nicht mehr streitig machen.

Kickers Offenbach – Astoria Walldorf 3:2 (1:1) Tore: 1:0 Nazarov (18.), 1:1 Boziraris (45.), 2:1 Knothe (57.), 3:1 Urbich (59.), 3:2 Rienhardt (83.)
Zuschauer: 5.074

Zuschauer: 5.074 Ende der weiteren Informationen

Keine gute Woche für Haiger

"Nichts geht mehr" trifft auch auf den TSV Steinbach Haiger zu. Die Mittelhessen verloren 0:1 gegen Göppingen. Es war die zweite Niederlage in dieser Woche für den TSV, die bereits unter der Woche das Hessenpokal-Halbfinale gegen Wochengewinner Kassel verloren hatten.