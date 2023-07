Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben am Mittwoch mit den Vorbereitungen für die neue Saison begonnen. Mit dabei waren auch vier U20-Spielerinnen.

Es geht wieder los für die Frankfurterinnen: Am Mittwoch hat Eintracht-Coach Niko Arnautis das erste Mal seine Spielerinnen für die neue Saison auf den Platz gebeten. Dabei fehlten sechs Akteurinnen, die derzeit für ihre Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien spielen. Insgesamt 13 Feldspielerinnen und die beiden Torhüterinnen Cara Bösl und Hannah Johann absolvierten am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz im Deutsche Bank Park die erste Einheit mit dem Ball. Dabei auch vier Spielerinnen der U20-Mannschaft.

"Die Freude ist groß, dass es jetzt wieder los geht. Die Pause war ja doch sehr lange. Jetzt geht es erstmal darum, wieder Freundschaft mit dem Ball zu knüpfen und gut reinzukommen", erklärte Arnautis. "Der Fokus liegt zunächst auf dem athletischen Bereich. Da hoffen wir uns, auch durch die Testspiele, von Woche zu Woche zu steigern, um dann heute genau in sechs Wochen gegen Slovácko in unserem ersten Champions-League-Spiel bereit zu sein."